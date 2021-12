Attention à l'appel du faux policier qui parle anglais

L'arnaque n'est pas nouvelle, mais elle a ressurgi au cours des derniers jours. Un homme s'exprimant en anglais en se faisant passer pour un policier luxembourgeois contacte des résidents du Luxembourg dans le but de leur soutirer des données et informations personnelles. Après avoir déjà averti de cette escroquerie au début du mois de septembre, la police grand-ducale recommande à nouveau de «raccrocher, ignorer les demandes douteuses et bloquer le numéro qui appelle».

Les personnes ne doivent en aucun cas transmettre des informations telles qu'une adresse ou même un numéro de carte bancaire. Car les fraudes en la matière ne se limitent pas à cette dernière technique. «Nous recevons régulièrement des informations sur des e-mails envoyés au nom d'Interpol, d'Europol ou des autorités de police, dans lesquels la personne est invitée à faire des déclarations, voire à payer une amende», explique la police.

Ces requêtes n'émanent pas de vrais policiers, et n'entrent dans aucun cadre de procédure légale. «Nous tenons à rappeler que tout policier luxembourgeois est capable de s’exprimer en luxembourgeois, en allemand et en français», conclut la police, appelant les personnes victimes de ces tentatives de fraude à vérifier leur facture de téléphone et à signaler les appels suspects.

(th/L'essentiel)