Le Luxembourg accueille 12 jeunes réfugiés

Le Luxembourg et la Grèce s'étaient mis d'accord sur leur transfert ces dernières semaines, ils sont arrivés ce mercredi. Douze jeunes Afghans et Syriens, âgés de 11 à 15 ans, ont été accueillis à l'aéroport du Findel par le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn, et des responsables de la Caritas. Ils arrivaient des îles grecques de Lesbos, Samos et Chios, où ils étaient non-accompagnés par des adultes.

La Grèce est confrontée à une crise migratoire depuis plusieurs mois et le coronavirus menace désormais les camps de réfugiés. Le Luxembourg a donc décidé de venir en aide à la Grèce et d'accueillir douze mineurs non-accompagnés (MNA), indique un communiqué du gouvernement transmis ce mercredi en début d'après-midi. La Grèce avait en effet lancé un appel à l'aide. Quelque 5 000 se trouvent actuellement dans le pays, dont 1 600 sur les îles de la mer Égée.

Logés dans le nord du Luxembourg, les ados vont d'abord subir une quarantaine de quatorze jours. Ils suivront ensuite la procédure de demande d'asile et seront aidés, pour cela, par la Caritas et l'Office national des étrangers, qui s'occuperont de leur hébergement et les soutiendront dans leurs démarches de la vie quotidienne. En annonçant, le 7 avril, l'accord de transfert avec la Grèce, le ministre Asselborn avait indiqué que la procédure permettait d'offrir «une perspective de vie digne à ces jeunes dans notre pays».

(jw/L'essentiel)