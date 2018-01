Le lancement du satellite GovSat-​​​​1 est reporté

Arrivé en Floride il y a une semaine, le satellite GovSat-1 est maintenant prêt à décoller. Mais il va finalement falloir patienter encore un peu. Initialement prévu mardi soir à 22h23 (heure luxembourgeoise), le lancement a dû être reporté suite à un problème technique de dernière minute, a-t-on appris une demi-heure avant le début de l'opération. Une pièce du second étage de la fusée a en effet dû être remplacée, a précisé SpaceX.

Standing down for today. Team is going to replace a second stage sensor. Next available launch opportunity is tomorrow, January 31.