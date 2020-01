4,4 millions de passagers, un record au Findel

Sur l'ensemble de l'année 2019, l'aéroport du Luxembourg a accueilli environ 4,4 millions de passagers. Un record. Cela représente une hausse de 9% par rapport à 2018. C'est au mois de juillet que le trafic a été le plus intense à l'aéroport, avec un total de 430 000 passagers.

Selon lux-Airport, «cette croissance est imputable, entre autres, au lancement de nouvelles liaisons» comme Budapest (Hongrie), Édimbourg (Écosse), Alam (Égypte), Split (Croatie) ou encore Stockholm (Suède). L'aéroport luxembourgeois mise aussi sur l'amélioration de l'expérience client et a pour cela installé un bar à ongles, après les contrôles de sécurité, et mis en place un système de «click and collect» pour les achats au Duty Free de l'aéroport.

Pour cette année 2020, la compagnie Luxair a d'ores et déjà annoncé l'ouverture de nouvelles lignes vers Brindisi et Florence, en Italie, Montpellier et Nantes, en France.

