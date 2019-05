Un an après, ils n'ont pas oublié Camille Gira

C'est avec une chanson de Bob Dylan, «Blowin' In The Wind», sortie en 1963, et de nombreuses photos très personnelles que la commune de Beckerich a rendu hommage en vidéo à Camille Gira, ce jeudi, sur Facebook, un an après son décès, le 16 mai 2018, après avoir fait un malaise à la Chambre des députés, à Luxembourg.

Sur les billets de Beki aussi



Pour lui rendre hommage, l’association De Kär émet une édition de 150 billets Beki, la monnaie locale que l’ancien bourgmestre de Beckerich avait contribué à lancer. Six artistes ont conçu six billets qui comportent au dos des citations de Camille Gira et d’autres qu’il aimait utiliser. Les billets et œuvres d’art associés seront exposés et vendus du 23 mai au 9 juin, dans la «Millgalerie» de l’ancien moulin de Beckerich. Une série est à réserver à info@beki.lu.



Celui qui, à 59 ans, était alors secrétaire d'État, a marqué de son empreinte la petite commune rurale de l'ouest du Grand-Duché où il a été bourgmestre de 1990 à 2013. Une balade lui a d'ailleurs été dédiée au mois d'avril, avec un circuit balisé de 10 km entre le Luxembourg et la Belgique toute proche.

Souvenirs d'enfance et de son mariage, déguisé lors de représentations théâtrales, au boulot lors de son activité de contrôleur de la circulation aérienne ou encore des prestations de serment lors de ses mandats politiques, les photos de Camille Gira s'enchaînent sur les paroles suivantes «How many roads must a man walk down - Before you call him a man?», «Combien de routes un homme doit-il parcourir - Avant qu’il ne mérite ce titre?». Depuis ce jeudi matin, cette séquence remplie d'émotions a été largement partagée sur Facebook. Son parti «Déi Gréng» ne l'a pas oublié non plus.

