«J'ai posé pour une photo à la station à Capellen»

Florentin, quel est votre état d’esprit après votre premier passage à l’antenne, dimanche dernier, dans l'émission «Mariés au premier regard», sur la chaîne belge RTL-TVI?

Florentin: Je n’avais jamais vu l’épisode numéro trois, donc je ne savais pas à quoi m’attendre, même si je savais ce que j’avais tourné comme séquence. Je ne m’attendais pas à ce que l’on s’intéresse autant à mon côté sensible. J’ai l’impression d’avoir pleuré tout au long de l’épisode. J’ai d’ailleurs eu les larmes aux yeux quand j’ai regardé l’épisode et je crois que j’ai fait pleurer tous mes amis.

Pour quelles raisons?

Personne ne me connaissait vraiment sous cet angle-là. Je me fais généralement passer pour quelqu’un d’assez dur et là, c’était vraiment mon côté sensible qui ressortait. Cela en a surpris plus d’un. Depuis une semaine, je n’ai que des retours positifs.

Avez-vous déjà des fans qui vous suivent?

Mes réseaux sociaux ont explosé suite à la première diffusion et j’ai des centaines de messages qui me tombent dessus. D’inconnus et surtout de beaucoup de femmes. J’ai des messages à n’en plus finir, c’est un truc de fou. Je remercie toujours les gens qui m’écrivent. Cela me fait plaisir, mais après, il y a vraiment des femmes qui veulent rentrer dans les détails. Elles me demandent si je termine célibataire à la fin de l’aventure… Cela fait plaisir à entendre, c’est valorisant.

Elles vont droit au but et vous craquez du coup?

Moi, je ne dévoile rien et je leur explique simplement que là, je vais me marier.

Avant la diffusion du 2e épisode vous concernant ce dimanche, vous attendez-vous à quelques surprises du coup

Je n’en sais rien, mais je reste confiant dans le sens où je sais ce que j’ai tourné. Je suis vraiment resté fidèle à moi-même dans la continuité du premier épisode. Après l’annonce du mariage, la pression va retomber et je vais revenir les pieds sur terre. On devrait par exemple voir les essayages de mon costume et de la robe de Jennifer.

À quel point votre vie personnelle a-t-elle été impactée depuis la diffusion du premier épisode?

Quand je suis allé faire les courses, les caissières m’ont reconnu. Elles sont venues discuter avec moi, car elles m’ont reconnu grâce à mes tatouages, malgré mon masque. Au Luxembourg, à la station à Capellen, en allant travailler, on m’a demandé de retirer mon masque pour prendre une photo. Cela fait un peu bizarre, car je ne suis passé qu’une fois à la télé.

Êtes-vous surpris par tout ça?

On avait été prévenus et on avait été préparés par la production. On nous a répété que l’on n’était pas prêts pour tout ce qui allait nous tomber dessus et qu’on allait être fort suivis sur les réseaux. C’était prévu, mais on ne savait pas à quel point. Je ne m’étais préparé à rien. Les choses viennent comme elles viennent et je profite de l’instant présent. Ma coiffure a pris cher sur les réseaux sociaux, mais ça me fait rigoler. Quand on se moque de moi, ça ne m’atteint pas. Je suis resté moi-même et fidèle à ma sensibilité. Je n’ai pas joué un rôle.

En tant qu’agent de sécurité au Luxembourg, avez-vous senti une différence?

Mes collègues se demandent un peu comment ça va se passer au moment où je serai en relation avec la clientèle. Parfois, je suis dans un bureau, et là, je vois très peu de gens. Quand je travaille la nuit, je ne croise personne, à part les femmes de ménage, qui elles sont au courant de mon aventure, car je travaille à leurs côtés.

Et concrètement, sur vos réseaux sociaux?

Mon compte Instagram a été vu 15 000 fois le soir de l’émission. C’est énorme, alors que c’était juste ma présentation. Alors je me demande vraiment ce que ça va être lors de la diffusion du mariage... Je serai encore plus exposé dans les semaines à venir. Mais ça fait plaisir, car ça n’arrive pas à tout le monde. Je profite.

Comment tenir le coup pendant toute la diffusion de l’émission?

Il faut se dire qu’il reste un mois complet où tous les dimanches, on verra ma tête à la télé. Donc, je dois me préparer à ce que l’impact soit de plus en plus important. Même ma maman, qui est apparue dans le premier épisode, s’est fait reconnaître au magasin et je suis vraiment content pour elle, car elle avait peur de passer à la télé. Elle avait peur de se voir et ça lui a fait plaisir qu’on la reconnaisse dans la rue. Sur elle, je n’ai eu que des commentaires positifs, et j’en suis très content.

MAPR : Jennifer et Florentin, le nouveau couple! J-3 avant le 3ème épisode de Mariés au premier regard - RTL TVI. Ca vous dirait de découvrir en exclusivité le nouveau couple formé par les Experts? Hop, c'est par ici ⬇️⬇️ ➡️ Et pour voir l'épisode au complet, rendez-vous ce dimanche à 20h40 sur RTL TVI! Publiée par Mariés au premier regard - RTL TVI sur Jeudi 25 février 2021

(Propos recueillis par Frédéric Lambert )