Les arbres du pays ont souffert de la sécheresse

Les arbres plantés au Luxembourg n’ont pas aimé les conditions climatiques de cet été. Cette météo a «perturbé et mis à mal tous nos peuplement forestiers», ont indiqué mardi, la ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg (Déi Gréng) et son collègue de l’Agriculture Romain Schneider (LSAP), en réponse à une question du député André Bauler (DP). Si les dégâts n’ont pas encore été mesurés, d’ores et déjà, «on peut constater que la situation vient de s’aggraver par rapport aux années précédentes».

Les plus atteints sont les arbres qui se trouvent en dehors des «stations forestières», notamment les épicéas plantés à plus de 400 m d’altitude et les arbres mal situés (exposition au sud ou mauvais accès à l’eau). De plus, les «jeunes peuplements souffrent davantage», selon les ministres, car ils «peuvent mourir en l’espace d’un été s’ils ne sont pas arrosés».

Les espèces sont diversement exposées aux aléas climatiques: «Ce sont probablement les cerisiers qui supportent le mieux la sécheresse. Les cognassiers et les poiriers sont en général aussi plus résistants que les pommiers», reprennent les membres du gouvernement. Ce n’est pas la première fois que les arbres souffrent du manque d’eau. Déjà en 2018, notamment, des dégâts avaient été notés. Le gouvernement travaille à un fichier écologique répertoriant les arbres et visant à «prendre en compte le risque lié au choix d’une espèce donnée» lors des plantations.

(jg/L'essentiel)