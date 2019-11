Il faut apprendre à écrire en luxembourgeois!

De plus en plus de gens veulent apprendre le luxembourgeois et la demande n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, s'est réjoui, vendredi, le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch. Si le français reste la langue la plus populaire à l'Institut national des langues (INL), le luxembourgeois y est en plein boom. Le nombre de candidats aux cours est passé, en deux ans, de 3 814 à 5 291.

Cependant, un nombre apparemment important, mais non quantifié, de personnes parlant déjà le luxembourgeois, aimerait savoir écrire la langue correctement. «Nous parlons, lisons et écrivons en luxembourgeois non seulement en privé, mais aussi dans la vie professionnelle», affirme Claude Meisch. «Mais il existe des incertitudes sur les majuscules, les minuscules, la ponctuation... C'est pourquoi, à compter de l'année scolaire 2021/2022, nous allons introduire un cours consacré au luxembourgeois». L'orthographe y sera alors un thème, de même que la culture et la littérature luxembourgeoise.

Nouvelle orthographe

Le groupe cible est constitué d'enfants plus âgés qui vont au lycée. «À cet âge, les élèves sont censés parler déjà allemand, anglais et luxembourgeois. Le saut vers l'orthographe du luxembourgeois n'est donc pas si important», précise le ministre.

L'objectif est de rendre la langue luxembourgeoise encore plus visible. Et les adultes devraient aussi en bénéficier. Les professionnels pourront facilement apprendre le luxembourgeois chez eux dès la prochaine rentrée. L'INL proposera alors des cours en ligne. En outre, depuis ce vendredi, un guide sur l'orthographe luxembourgeoise est en ligne. Une orthographe qui doit être réformée à partir de 2021.

(fj/L'essentiel)