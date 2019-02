Le tram de Luxembourg séduit les usagers, mais...

En un an, entre décembre 2017 et 2018, les rames du tram de Luxembourg ont transporté 4,6 millions de passagers. 4,6 millions de satisfaits? Dans l'ensemble, les usagers semblent heureux de la ligne 1, la seule de la capitale. Confortable, pratique, rapide... Laura, 26 ans, semble surprise de ce succès: «Je viens d'une grande ville, et j'étais étonnée car pour Luxembourg, les trams sont assez fréquents!».

Cependant, de nombreuses améliorations peuvent être envisagées. Luigi, 60 ans, a une idée: «La seule chose à améliorer, c'est de rendre le système d'annonce en temps réel, pour pouvoir faire confiance aux délais qui sont affichés». Pour Anne-Maria, 29 ans, le problème, ce sont les horaires d'arrêt du service: «Il s'arrête aux environs de minuit, ce qui n'est pas génial quand on va voir un film». Le constat, peut-être basé sur une histoire personnelle, est partagé par Cristina: «Le soir, on aurait besoin d'une plus grande fréquence».

Malgré ces contestations, les usagers sont unanimes: le tram vaut le coût. Quand bien même il faudrait payer pour. Isabelle, 49 ans est catégorique: «Mon abonnement est rentable». Peut-être le sera-t-il encore plus lorsque la ligne 1 sera finalisée et que le réseau de tramway sera intégralement développé. Le tram devrait arriver à la gare d'ici 2020 et ira du Findel à la Cloche d'or à l'horizon 2021.

(Edoxie Allier/L'Essentiel)