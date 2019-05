L'objectif «zéro déchet» dévoilé ce lundi

À la fin du mois de mars, le gouvernement a voté la fin des produits plastiques à usage unique pour 2021 mais il a décidé de commencer dès maintenant à agir. Ce lundi matin, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a présenté la stratégie nationale zéro déchet «Null Offal - fir eng besser Ëmwelt» .

«Le volume de déchets ménagers est stable depuis les années 90 alors que la population a doublé. On a diminué le volume de déchet par habitant mais il nous faut faire plus d'efforts. Nous sommes pour l'instant, au niveau européen, le pays qui recycle le plus avec un taux de recyclage des déchets en entier de 37%», présente la ministre.

Les citoyens impliqués

Le gouvernement veut développer la stratégie zéro déchet avec les citoyens, afin qu'elle puisse s'adapter à toute la société. «En tant que législateur nous prenons la responsabilité s'il s'agit d'interdiction, de la responsabilité élargie des producteurs ou d'incitations financières mais il nous faut les entreprises pour développer les alternatives. Il en existe quelques unes comme les éco-sacs et les éco-boxes mais on veut aller plus loin et pour cela il faut impliquer les communes, les citoyens», ajoute Carole Dieschbourg.

Ainsi, cinq workshops seront organisés dès la semaine prochaine, pour permettre au public de se joindre à cette stratégie «zéro déchet». Les suggestions des citoyens pourront être intégrées dans le projet de loi sur la gestion des déchets qui sera déposé avant la fin de l'année.

Transition écologique

En agissant dès maintenant pour appliquer la directive européenne au sujet des déchets mais surtout du plastique à usage unique, le gouvernement s'assure que les mesures soient effectives dans les temps, d'ici 2021. «C'est vraiment un changement d'habitudes qui va s'opérer et c'est important pour nous d'avoir à nos côtés les citoyens et les entreprises pour faire ce pas en avant de transition écologique».

Trouvant cette directive pas assez ambitieuse, le Luxembourg souhaite aller plus loin en luttant notamment contre les micro-plastiques qui sont présents dans les fleuves et rivières. «Rien n'a changé à ce sujet les années passées, c'est pourquoi nous travaillons à l'interdiction de ces micro-plastiques notamment dans les produits d'hygiène sur le territoire national», conclut la ministre.

(Marion Mellinger/L'essentiel)