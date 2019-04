Differdange content de sa politique de parking

Un peu moins de six mois après la mise en place d’une nouvelle politique de stationnement, Differdange en tire des enseignements positifs. Beaucoup d'usagers, notamment ceux qui viennent travailler dans la commune, se sont plaints de la difficulté croissante pour se garer et de la complexité du système de paiement. «S’il est trop tôt pour dresser un bilan définitif, les retours que nous avons sont plutôt bons», explique Georges Liesch (Déi Gréng), échevin en charge notamment de la circulation et du développement urbain.

Selon lui, les commerçants sont satisfaits, car «il y a désormais un peu plus de places de stationnement devant leurs boutiques», prétend l’élu. Le but de la nouvelle politique était en effet de faire tourner davantage les voitures au centre-ville, afin de ne pas bloquer des places pour la journée entière. Les horodateurs exigent ainsi l’inscription de la plaque d’immatriculation, afin de contrôler que la demi-heure gratuite ne soit pas renouvelée indéfiniment. Les prix du stationnement ont aussi été revus.

Changements de comportement

Des problèmes subsistent dans certains quartiers résidentiels, notamment le Fousbann, reconnaît Georges Liesch. «Les habitants se plaignent que des non-résidents stationnent toute la journée, en tournant le disque toutes les 90 minutes», développe l’échevin, qui rappelle que cette pratique est «illégale». La commune a promis aux habitants «un renforcement des contrôles», effectif depuis quelques semaines, au grand dam des travailleurs.

L'échevin a noté des changements de comportements de la part des usagers: «Nous voyons de plus en plus de travailleurs qui font du covoiturage, ou qui utilisent des vélos et trottinettes pour venir depuis les parkings, ce qui est positif».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)