Le Covid ralentit, l'hôpital reprend un peu son souffle

Si les autorités préfèrent encore maintenir, pour une semaine au moins, les hôpitaux en phase 3, limitant certaines interventions «classiques», l'activité liée au coronavirus baisse. Hier, 88 patients covid étaient hospitalisés au Luxembourg, dont 20 en soins intensifs. Loin du bilan du 23 décembre (251 dont 42 en soins intensifs).

Cette situation a notamment permis au Centre Hospitalier de Luxembourg, de «décompartimenter» une zone dédiée jusque-là aux patients Covid. «32 lits sont depuis lundi à nouveau disponibles pour des patients hospitalisés pour d’autres pathologies», précise l'hôpital. Un peu d'air, alors que 92% des lits non-covid étaient occupés la semaine passée.

«Dans les zones cohortes, dédiées à la prise en charge de patients COVID+, les chefs d'unité profitent effectivement de la situation actuelle pour pouvoir autoriser des congés ou permettre aux équipes de pouvoir récupérer des heures supplémentaires», précise le CHL. Pas en réa où «les patients covid baissent (4 hier) mais le taux d'occupation des lits reste supérieur aux 18 habituels du service», insiste le Dr Jean Reuter. «Des patients n'ont parfois pas forcément consulté pendant la vague et leur état s'est aggravé». Chirurgie lourde, neurochirurgie, accidents... laissent le service sous pression.

«Nous restons vigilants et préparés»

Au Centre hospitalier Émile Mayrisch à Esch, 16 patients covid étaient hospitalisés, hier, en soins normaux et 8 en soins intensifs, contre 91 patients en soins normaux et 20 en soins intensifs au pic de la pandémie. Depuis décembre, le CHEM a progressivement rouvert ou transformé quatre unités « Covid » en unités de soins normaux. En janvier, les unités digestives, ortho-traumato et chirurgie plastique ont repris leur activité régulière. Mais la cafeteria reste allouée aux soins ambulatoires. Et si «la baisse des patients atteints du Covid-19 est un soulagement pour nos équipes, nous restons vigilants et préparés», précise le CHEM.

Même constat au Centre Hospitalier du Nord d'Ettelbrück. La baisse des hospitalisations Covid «se ressent et se voit», avec un retour à 80% de l'activité normale. En espérant atteindre les 90% en février «si tout va bien». Après le report en décembre des opérations non urgentes pour ménager les soignants, les salles d’opération ont repris du service mais on se tient prêt à réagir au moindre rebond de la pandémie.

D’autant que le variant britannique inquiète, et le répit de dimanche (aucun décès) ne s'est pas confirmé hier (cinq). Inconnu il y a un an, le coronavirus, est en passe avec 557 décès depuis mars dernier, de supplanter les maladies respiratoires, comme troisième cause de mortalité au Luxembourg après les tumeurs et les maladies cardiovasculaires.

(Nicolas Martin/L'essentiel)