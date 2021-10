20 000 cyclistes ont pédalé lors du «Vëlosummer 2021»

Au Luxembourg, le vélo est une affaire qui roule, surtout depuis l'apparition d'un certain virus à l'hiver 2020. Ce mercredi matin, François Bausch, ministre de la Mobilité et Lex Delles, ministre du Tourisme ont dressé le bilan du «Vëlosummer 2021». Cette deuxième édition, organisée du 31 juillet au 29 août, a connu un succès contrasté. 65 communes ont en effet participé à l'opération, soit trois fois plus que lors de la première édition mais «seulement» 20 000 cyclistes, soit moitié moins que l'année précédente.

12 circuits cyclo-touristiques étaient proposés, offrant plus de 550 km d'itinéraires cyclables, soit le double par rapport à l'édition de l'année dernière. «Malgré la suppression de l'itinéraire entre Beggen et Dommeldange (plus de 13 000 cyclistes en 2020) pour des raisons de sécurité ainsi que la limitation du circuit dans la vallée de la Mamer à un week-end (plus de 11 000 cyclistes en 2020), environ 20 000 cyclistes ont participé à cette deuxième édition», s'est félicité François Bausch.

Les dates de l'édition 2022 sont connues

Autre signe positif, la fréquentation du site velosummer.lu a augmenté de 64% par rapport à 2020, avec quelque 156 000 clics. «Nous vivons depuis 2020 une véritable renaissance de la pratique du vélo au Luxembourg, a encore commenté François Bausch. Nous devons soutenir ce "boom" en complétant notre réseau cyclable national. Je pense par exemple à la Vennbahn, l'un des tronçons les plus attrayants de notre pays. De cette façon, une piste séparée permettra de traverser tout le pays, du nord au sud».

Les deux ministres ont également annoncé que l'édition 2022 du «Vëlosummer» aura lieu du samedi 30 juillet au dimanche 28 août. Un appel à projets a été lancé pour faciliter la planification de l'événement. «Des groupements de communes voisines ou autres acteurs régionaux peuvent proposer, jusqu’au 15 décembre 2021, des itinéraires cyclables attractifs mettant en valeur les atouts touristiques du Luxembourg», précisent François Bausch et Lex Delles.

(pp/L'essentiel)