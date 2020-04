«J'ai hâte de serrer ma famille dans mes bras»

Ses fourneaux lui manquent, mais le chef de La Distillerie, à Bourglinster, profite de cette période particulière pour faire les choses autrement. «Je passe trois ou quatre heures par jour en cuisine à la découverte de nouvelles choses et j'en fais profiter ma petite famille», confie-t-il.

René Mathieu a choisi de vivre à Bourglinster avec sa femme et ses deux enfants, en bordure d'une forêt qu'il redécouvre. «Je connais tellement bien l'endroit que je sais où je peux aller sans croiser personne. J'aime beaucoup marcher et réfléchir. Cette crise est un signal d'alarme pour tout le monde et elle va nous imposer de changer notre mode de vie et de consommation».

En attendant de retrouver sa cuisine, René Mathieu ne manque pas d'occupations. «Je travaille sur un nouveau livre et je fais en sorte de rester positif. La musique que je préfère écouter et qui m'apaise? C'est ce silence de la campagne dont je profite». Le chef de La Distillerie a également le sentiment que plus rien ne sera pareil après cette crise. «Il va falloir que tout le monde se remette en question. J'ai hâte de retrouver les membres de ma famille pour les serrer dans mes bras et leur dire combien je les aime».

(L'essentiel)