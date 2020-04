Bettel «remballé» par d'autres pays de l'UE

Quel sera le bilan de l'action européenne à l'issue de cette crise? Si certains préfèrent évoquer les centaines de milliards d'euros débloqués par les institutions européennes, d'autres insistent sur le manque de présence de ces dernières et le déficit de coordination dans la gestion de crise.

Fervent défenseur de l'Europe, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel s'est montré quelque peu défaitiste sur la possibilité de déconfiner de manière coordonnée au niveau de l'UE: «Difficile d'avoir une stratégie de déconfinement commune, alors que nous n'en avions pas au départ pour le confinement», a-t-il répondu, lors de la conférence de presse sur la stratégie de déconfinement, mercredi.

«Certains ont dit qu'ils pouvaient maîtriser l'épidémie eux-mêmes»

Et pourtant, le Luxembourg a essayé, assure Xavier Bettel: «J'ai plaidé pour ça et on m'a remballé. Certains ont dit qu'ils pouvaient maîtriser l'épidémie eux-mêmes», a-t-il expliqué, dénonçant une stratégie du «chacun pour soi». «C'est certain que ce n'est pas un point positif pour l'Union européenne», a-t-il conclu.

Tous les pays n'ont en effet pas choisi la même stratégie pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Si la France, le Luxembourg et la Belgique ont décrété, à quelques nuances près, un confinement strict en imitant l'Espagne et l'Italie, la Suède et dans une moindre mesure les Pays-Bas ont été moins sévères sur les restrictions de déplacements et les fermetures de commerces. L'Autriche et l'Allemagne ont, en outre, décidé de déconfiner de manière plus rapide que les autres pays de l'Union européenne.

(Thomas Holzer/L'essentiel)