La plus grosse Super lune de 2020 est attendue

Très peu de nuages, un thermomètre avoisinant les 14 à 16 degrés en soirée, aucun risque de pluie et un vent faible... Les conditions atmosphériques annoncées, par MétéoLux, pour la nuit de mardi à mercredi, sont tout simplement idéales pour observer la plus grosse «Super lune» de l'année 2020.

Les médias spécialisés rappelle que lors d'une «Super lune», le disque de la Lune est 7% plus grand et 30% plus lumineux que lors d'une pleine Lune classique. Avec la diminution de la pollution constatée actuellement dans toute l'Europe où de nombreuses industries sont à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, le spectacle risque d'être total. De quoi vous changer les idées et en prendre plein la vue en regardant vers les étoiles.

(fl/L'essentiel)