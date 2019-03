Le suicide touche en premier les plus de 50 ans

Le nombre de suicides «ne montre pas de tendance claire à la hausse ou à la baisse», a indiqué mercredi, le ministre de la Santé, Étienne Schneider (LSAP) en réponse à une question de la députée Françoise Hetto-Gaasch. Les statistiques, qui renseignent la période 2007-2016, faute de données plus récentes, montrent des chiffres très irréguliers.

Ainsi, 45 décès par lésions autoinfligées étaient recensés en 2016, contre 65 et 75 les années précédentes. 2014 était la deuxième année ayant connu le plus de suicides cette dernière décennie, 2016 étant la plus faible. Pour cette dernière année, il faut ajouter neuf morts dont l’origine n’a pu être déterminée.

Ce ne sont pas les plus jeunes qui sont le plus concernés par les suicides, mais les plus de 50 ans. Les 50-59 ans constituent presque chaque année la tranche d’âge la plus représentée dans les statistiques. Les quinquagénaires étaient par exemple neuf à s’être donné la mort en 2016 et douze l’année précédente, contre respectivement deux et sept pour les 20-29 ans.

(jg/L'essentiel)