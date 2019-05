Plus de 200 000 euros pour une place de parking

En 2016 déjà, L'essentiel avait pointé du doigt les prix de vente exorbitants des emplacements de parking privatif au Luxembourg et surtout dans la capitale. Trois ans plus tard, la situation est loin de s'être améliorée. Ces dernières heures, plusieurs annonces immobilières trouvées sur Internet proposaient des emplacements à des prix... à six chiffres!

Par exemple, 210 000 euros pour une place en face du futur Royal-Hamilius, au centre de la capitale. Ou encore 250 000 euros pour deux places au parking Monterey. Des prix bien supérieurs à Paris ou Berlin, par exemple. «Les prix que vous évoquez sont ceux effectivement pratiqués», est forcé d'admettre Jean-Paul Scheuren, président de la Chambre immobilière. Selon lui, «les places de parking privatif en vente au centre-ville de Luxembourg ne sont pas pléthore» et donc la rareté «fait le prix».

Plusieurs centaines d'euros de loyer

«Le loyer potentiel, avoisinant 350/450 euros, avec un rendement locatif de 2,5%, n'est pas à l'origine du prix», explique Jean-Paul Scheuren. Pas plus que les charges mensuelles, annoncées à 30 euros dans une annonce évoquée plus tôt. La flambée des prix s'explique plutôt par «la faible concurrence» et «par le public qui s'intéresse à ces emplacements, plutôt les hauts revenus». Il s'agit donc d'un investissement immobilier avant tout.

Reste que le marché n'est pas contestable puisqu'il n'y a pas de loi au Luxembourg pour fixer le prix d'un emplacement de parking, laissé libre à la négociation des parties. «Ce n’est qu’au centre-ville de la capitale, où le manque de parking privatif est extrêmement élevé, que ces pratiques s’appliquent. La situation est différente dans les autres quartiers de la Ville ou dans la périphérie», relativise Jean-Paul Scheuren.

