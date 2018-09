Un bouchon de 12 km s'est formé sur l'A6

L'ACL informe qu'un gros bouchon s'est formé sur l'A6 ce lundi après-midi, vers 17h, entre le diffuseur Bridel, à l'ouest de Luxembourg-Ville et le diffuseur de Sterpenich (Belgique). Les automobilistes roulent au pas sur près de 12 km et devront par conséquence s'armer de patience.

En cause, des travaux du côté belge, sur l'autoroute E411 - prévus jusqu'à la mi-janvier 2019 -, qui entraînent la fermeture d'une voie de circulation. Une nouvelle couche de macadam doit être appliquée sur la chaussée et une voie de covoiturage créée entre Stockem et Sterpenich.

A6 entre diffuseur Bridel et diffuseur Sterpenich (B) bouchon sur 10 km, travaux, voie fermées #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 17 septembre 2018

(L'essentiel)