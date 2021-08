Il entre de force chez son ex et la roue de coups

Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme s'est introduit de force dans l'appartement de son ex-compagne et l'a frappée à plusieurs reprises à Esch-sur-Alzette, rapporte la police grand-ducale. Fortement alcoolisé, il a été interpelé et conduit au poste de police et sera jugé en comparution immédiate lundi. La victime, qui refusait de le laisser entrer, a été blessée.

(L'essentiel)