Ce lycéen a fait très fort aux épreuves du bac

Je me suis réveillé tôt le jour de la publication de nos résultats d'examens tellement j'étais impatient. En plus de ça, ils avaient 45 minutes de retard, c'était angoissant. Quand j'ai vu la moyenne 58/60 avec mention excellent, je suis tranquillement retourné au lit», rigole Ben Stemper, originaire de Senningen, l'un des meilleurs bacheliers du Grand-Duché.

Le jeune homme de 19 ans est scout depuis six ans et militant écologiste très actif dans le collectif «Youth for Climate», mais avant tout, il est un grand passionné de l'Antiquité. Il fait ses adieux au Lycée Robert-Schuman, où il était élève dans la filière générale, pour prendre place dans les amphithéâtres de la prestigieuse université anglaise d'Oxford. Il y poursuivra des études en histoire.

«L'idée d'apprendre de nouvelles choses à des élèves, c'est passionnant»

«En principe, j'ai très peu de cours. Mais en contrepartie je vais devoir écrire pas mal de dissertations par semaine. J'ai un sentiment de joie qui se mêle un peu à de la nervosité», raconte Ben, qui dit d'abord vouloir profiter de ses vacances d'été avant de s'installer en Angleterre, pour les trois prochaines années.

Fils d'enseignants, le bachelier souhaite suivre les pas de ses parents et maintenir la tradition familiale. «Mon frère sera professeur d'anglais et ma sœur d'allemand. L'idée d'apprendre de nouvelles choses à des élèves, c'est passionnant. D'autant plus si je peux parler de ce qui me plaît le plus, l'histoire», conclut Ben.

(Ana Martins/L'essentiel)