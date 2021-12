Ils ont «rêvé grand» pour la Nuit de la culture

«C'est un lieu très très prometteur avec ce haut château d'eau et ces immenses bâtiments. Il y a du potentiel. À son arrivée, le public découvrira une scène massive dans un décor industriel». Quand il parle du site d'ArcelorMittal à Esch-Schifflange, l'Australien Sean McKeown, directeur artistique de nombreux spectacles du Cirque du Soleil, a les yeux qui brillent. Ce mardi matin, le voile se levait sur le contenu de la Nuit de la culture 2022. À l'occasion de cette année où Esch-sur-Alzette sera capitale européenne de la culture, les responsables ont «rêvé grand», souligne Loïc Clairet, coordinateur général de la Nuit de la culture.

Cinq «Nuits», élaborées avec les habitants, auront lieu sur cinq territoires de la Métropole du fer. Pour la première les 11 et 12 mars (à Sommet, Bruch, Zaeper et Fettmeth), le parc du Clair-Chêne sera transformé en jardin féérique avec une scénographie lumineuse pour ramener un peu de chaleur. Pour la seconde, le 9 avril (à Universiteit, Raemerich et Belval) des danseurs s'approprieront cet espace brut.

24 danseurs et acrobates du monde entier

Pour la troisième du 13 au 15 mai (à Lalleng, Schlassgoart, Lankelz, Wobrecken et Dellheich), on se mettra au sport avec des cours de yoga et une expo sur le vélo. Et pour compléter par un moment bien-être, il y aura une cérémonie du thé et peut-être des bains finlandais. Pour la quatrième du 15 au 17 juillet (à Neidurf, Park et Grenz), on plongera dans la nature pour une nuit d'histoires contées à la lampe torche au parc animalier et une autre d'astronomie au Ellergronn. Lors de la cinquième du 2 au 10 septembre (à Al-Esch, Brill et Uecht), près d'une centaine de projets artistiques émerveilleront le public.

C'est lors de cette dernière «Nuit», les 2 et 3 septembre, que Sean McKeown (direction générale), Violeta Frank (chef de projet) et Horacio French (direction artistique) présenteront «Reesch», un voyage imaginaire mais surtout un spectacle qui promet d'être grandiose, aérien et flamboyant, durant lequel 24 danseurs et acrobates du monde entier exécuteront leurs prouesses. «Cela aura nécessité deux ans de préproduction et deux semaines de répétitions intensives pour deux soirs de spectacle, détaille Sean McKeown. Ces deux prochains jours, on fait les castings pour trouver les 20 danseurs du Luxembourg qui se mêleront à notre troupe internationale», anticipe-t-il.

(Séverine Goffin/L'essentiel)