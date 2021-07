Le programme des City Sounds a été dévoilé

Sur le Glacis à Luxembourg, les City Sounds permettront d'écouter de la musique contemporaine entre le 4 et le 15 août. À ce titre, le programme des concerts a été annoncé ce mercredi par la Ville de Luxembourg, qui organise l'évènement en partenariat avec l'Atelier. La chanteuse belge Axelle Red va notamment se produire le 8 août. Est également au programme le chanteur Loïc Nottet, découvert lors de la troisième saison de l'émission de télévision «The Voice Belgique» en 2014.

Pour acheter des tickets, à 12 euros l'unité, il est nécessaire de se rendre sur le site de l'Atelier. À noter que l'évènement est organisé sous le régime Covid Check. Contacté, l'Atelier n'était pas disponible dans l'immédiat pour apporter plus de précisions (jauge, spectateurs assis, distanciation) sur le dispositif sanitaire.

