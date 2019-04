Louis et Tessy ont officiellement divorcé

Le divorce est désormais officiel. Le prince Louis de Luxembourg et la princesse Tessy ont acté leur séparation et ne sont plus mariés. Le troisième fils du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa s'était marié en 2006 avec Tessy Antony.

Le couple a eu deux enfants, Gabriel Michael Louis Ronny de Nassau et Noah Étienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier de Nassau, de leurs noms complets. D'après nos confrères de RTL, la princesse Tessy conservera son titre jusqu'en septembre 2019.

Louis et Tessy avaient annoncé leur divorce en janvier 2017. Il a donc fallu un peu plus de deux ans pour régler les affaires liées à cette séparation.

