Rockhal: un balcon et des idées «pour se réinventer»

«Voilà huit mois que nous avons fermé nos portes». C’est sur un ton morose que le président Luc Henzig et le directeur général de la Rockhal, Olivier Toth, ont présenté le bilan de l’année 2020, ce mardi. Une année où les trois quarts des concerts ont été annulés et reportés. De janvier à mars, la salle n’a pu accueillir que 32 concerts et 50 000 visiteurs. «Cette année on va probablement faire entre 800 000 et 1 million d’euros de pertes. Alors que normalement on fait pratiquement 12 millions de chiffre d’affaires», se désole le président de la Rockhal.

Mais l’équipe n’abandonne pas l’idée de pouvoir retrouver des live. Pour la fin du mois, des concerts d’artistes locaux ont été programmés avec un public très restreint, afin de retrouver un semblant d’ambiance dans les salles. Cela permettra aux artistes de «rester en contact avec leur public qui attend des nouveautés», explique Luc Henzig.

Des nouveautés en vidéo pour compenser le live

À défaut de concerts, la Rockhal cherche à «continuer et se réinventer», témoigne son président. Et pour cela, elle mise sur le streaming avec une nouveauté qui a démarré ce mardi midi. Des Rocklab Pop-up sessions. Le concept? Réaliser des showcase d’artistes locaux dans des lieux originaux avec un petit public. «C’est l’énergie du concert que nous essayons de faire vivre», raconte le directeur Olivier Toth.

Mais l’équipe de la Rockhal ne s’arrête pas là. Elle s’apprête à lancer son premier concours hip-hop «The Qwest Challenge», un défi destiné aux jeunes de 12 à 25 ans. «Ça fait des années que nous investissons dans le hip-hop et dans les artistes. Et nous voyons que ça attire le public. Nous avons donc eu envie d’aller plus loin», s'enthousiasme Olivier Toth. Mais pour attirer plus de public, la Rockhal prévoit de s’agrandir. Un balcon sera installé dans le «club» d’ici le printemps 2021, afin d’accueillir 300 personnes supplémentaires.

(Noémie Koppe/L'essentiel)