«Le marché à Hamilius, la moins mauvaise solution»

«Même ici, sur la place Guillaume II, quand un marchand bouge de trois mètres, nos fidèles clients sont parfois perturbés sur le marché», nous a confié un vendeur présent à proximité de l'hôtel de ville depuis plus de 22 ans. Et pourtant, le mercredi 13 janvier 2021, les habitués du «Stater Maart» vont devoir s'adapter, car le marché de la capitale prendra désormais ses quartiers sur la place Emile Hamilius. Les travaux du Knuedler débuteront en effet le lundi 11 janvier. Pour une durée estimée à deux ou trois années, mais Lydie Polfer, la bourgmestre de Luxembourg-Ville, nous l'a confirmé. «Notre marché reviendra ensuite sur la place Guillaume II, ce n'est que passager».

Jusqu'au début 2024, le mercredi et le samedi de 7h30 à 14h, vous trouverez donc pas moins de quarante stands sur la toute récente place Hamilius. «C'est un très grand changement et on espère que tout se passera bien», souligne Romain De Vry qui tient le stand de «Fleurs Vry». «De toute manière, nous n'avons pas d'autres choix. L'important, c'est de rester à une place fixe, tous ensemble, plutôt que d'être déplacé tous les deux mois. C'est ce que l'on voulait éviter. Être stabilisé au même endroit pendant trois ans, c'est très bien. On va repartir sur un nouveau marché. La place Guillaume II, c'est important de la rénover, il faut faire quelque chose, car là, c'est une catastrophe. C'est très compliqué d'y travailler, pour nous, dans les conditions actuelles. Il y a souvent des gens qui tombent et après ça retombe sur nous et c'est une mauvaise publicité pour le marché. Ne pas bien circuler sur une place, c'est mauvais. Il est donc temps de changer. À Hamilius, on espère avoir de nouveaux clients et de revoir nos clients habituels».

Des clients potentiels avec l'arrivée du tram

«La proximité du tram, à l'arrêt Royal-Hamilius, c'est un vrai avantage», a reconnu à notre micro une habituée du marché. «Et puis, même s'il faut marcher un petit peu, ce n'est pas grave. Ici au Knuedler, ça devient compliqué, car la place Guillaume II est abîmée et je trouve que la nouvelle place Hamilius est plus jolie. Je ne sais pas si tous les clients retrouveront rapidement leurs habitudes, mais pour ma part, ça ne me causera aucun problème. Le centre-ville de Luxembourg est tellement petit que ce n'est pas trop compliqué de s'y retrouver».

«Notre famille Kirsch est présente au marché de Luxembourg depuis plus de 100 ans», nous indique encore Niki Kirsch, qui tient un stand de fruits et légumes avec son fils Claude. «Et la place Guillaume, c'est la place du marché. On doit se déplacer pour que cette place soit rénovée en surface. Ce qu'il y a en dessous, cela ne nous dérange pas. Actuellement, il n'y a que des trous et il faut faire attention de ne pas tomber. Le déplacement vers Hamilius ne nous plaît pas tellement, mais on nous a garanti que l'on reviendrait au Knuedler. Trois ans, c'est long, mais nous reviendrons. Pour le reste, c'est la commune qui décidera quelle place notre stand occupera place Hamilius. La nouvelle officielle est récente et on prévient désormais tous nos clients que mi-janvier 2021, ils pourront nous retrouver là-bas. C'est la moins mauvaise solution, mais c'est important de tous nous concentrer au même endroit. L'arrivée du tram nous apportera peut-être même de nouveaux clients, on verra».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )