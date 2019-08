Nouvelle tête à la Brasserie de Luxembourg

Depuis un an, Gilles Nackaerts était directeur général de la Brasserie de Luxembourg. Il vient de prendre du galon puisqu'il est promu «sales director belgium on trade», poste où il sera chargé de développer les ventes dans le secteur Horesca.

Du coup, il quitte ses fonctions à la Brasserie de Luxembourg et Ryan Fritsch lui succède, à compter du 1er septembre. Originaire des États-Unis et passionné de bières, il travaille auprès de AB-InBev Belgique depuis 2018. Il a notamment été en charge de plus de 200 représentants commerciaux au Luxembourg, Belgique et Allemagne.

Le nouveau directeur général souhaite «travailler dans la continuité de son prédécesseur», selon un communiqué publié vendredi soir, et «développer la marque Diekirch et la Brasserie de Luxembourg tout en enrichissant l'offre de bières du groupe».

