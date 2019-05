Record battu pour les auberges de jeunesse

L'ASBL les Auberges de jeunesses luxembourgeoises tire un bilan positif de l'année 2018. En effet, les différentes structures du pays ont enregistré l'année dernière un nombre record de visiteurs, avec 162 286 nuitées, contre 151 428 (+7,2%) en 2017, indique l'ASBL dans un communiqué. Ce résultat n’est «pas seulement dû à la canicule mais a pu être réalisé grâce à l’engagement des 250 collaborateurs», estime Romain Weis, président de l'ASBL

Dans le détail, c'est l'auberge de jeunesse de Clausen (Luxembourg-Ville) qui affiche le plus de nuitées en 2018 (62 993), suivie de celle d'Esch (24 208) et de celle d'Echternach (18 218). Côté nationalités, les Luxembourgeois représentent 30% des visiteurs (48 611 nuitées). Les Allemands (20 927) et les Belges (16 737) complètent le podium.

Plus de seniors que de juniors

En outre, malgré leur nom, les auberges de jeunesse accueillent davantage de seniors (24%) que de juniors (21%). Elles reçoivent aussi beaucoup de groupes de loisirs (12%). En 2018, elles se sont par ailleurs engagées pour la défense de l'environnement, puisqu'elles ont interdit tout plastique à usage unique.

Pour 2019, Romain Weis souligne qu'il est nécessaire de veiller à la qualité et à la remise en état des auberges. Ainsi, en 2018, l’auberge de jeunesse Echternach s’est vu installer une terrasse, l’auberge de Lultzhausen a inauguré son aire de jeux couverte et ses chambres familiales. De leur côté, les projets des auberges de jeunesse à Vianden, Ettelbruck, Luxembourg-Ville et Hollenfels ont «bien avancés».

(ol/L'essentiel)