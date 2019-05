Les salariés inégaux face aux avantages

En 2018, 26% des salariés résidents au Luxembourg ont pu bénéficier d'avantages en nature offerts par leur employeur, selon une étude publiée ce vendredi matin par le Statec. Un bon moyen pour les employeurs de fidéliser leurs employés. Parmi les avantages, les chèques-repas, repas gratuits et cantines arrivent en tête. 18% des salariés ont pu se nourrir de cette manière. La voiture de société pour un usage privé suit pour 8% des travailleurs, devant le remboursement des frais de parking ou de transports (5%), et les frais de téléphone ou d'Internet (4%). 0,3% des salariés ont droit à un logement de fonction et le chauffage et/ou l'électricité est même payée à 0,2% d'entre eux.

Toutefois, tous les salariés ne sont pas égaux devant ces avantages, loin s'en faut, souligne le Statec. Ainsi, 48% des cadres dirigeants ont reçu une partie de leur rémunération en nature l'an dernier, contre 33% des salariés exerçant des professions intermédiaires, 26% des employés administratifs et 12% seulement des travailleurs manuels. Par exemple, 35% des cadres dirigeants ont droit à une voiture de service, contre seulement 3% des travailleurs manuels. Pour les chèques repas, les professions arrivent en tête (28%) devant les professions intermédiaires (24%) et les cadres dirigeants (23%). Là encore, les manuels ferment la marche (7%).

«Coût marginal»

L'inégalité est flagrante aussi au niveau des genres. Seules 21% des salariées femmes ont droit à des avantages en nature, contre 31% des hommes. La voiture de fonction est deux fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Un phénomène lié à d'autres inégalités, puisque les deux tiers des cadres dirigeants sont des hommes et que 60% des employés administratifs sont des femmes. Les hommes sont aussi plus nombreux dans les professions intellectuelles supérieures (54%).

Les salariés plus précaires ont aussi moins accès à ces avantages: un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) a quatre fois moins de chances d'accéder à des avantages en nature qu'un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI). Seul 1% des CDD a droit à une voiture de société. Enfin, les employés des grandes entreprises sont plus avantagés. 29% des employés dans une société de 50 personnes et plus ont des avantages, contre 24% dans les sociétés entre 20 et 49 personnes et 22% dans celles de moins de 20 personnes. Quoi qu'il en soit, tout cela ne coûte pas trop cher aux patrons, puisque, calcule le Statec, en 2017, les avantages en nature représentaient en moyenne 1,4% de la rémunération totale des salariés, dont 0,3% pour les voitures de fonction. Un coût que le Statec qualifie de «marginal».

(jw/L'essentiel)