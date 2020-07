Environ 900 scouts ont aidé les personnes à risque

Durant la lutte contre le coronavirus, il y avait ceux en première ligne comme le personnel médical, les forces de l'ordre ou encore les pompiers mais derrière, une grande solidarité s'est organisée entre les citoyens pendant le confinement.

Environ 900 membres des deux mouvements scout LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten) et FNEL (Fédération nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg) ont participé à l'action #AllDagEngBA, qui avait pour objectif de faire les courses des personnes vulnérables et rendre d’autres services.

Plus de 450 des deux mêmes groupes ont également contribué à la conception de masques de protection, qui ont été distribués à des organisations œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Au total, on dénombre 40 000 masques qui ont été attribués à 51 associations du pays.

(L'essentiel)