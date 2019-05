Le tunnel Grouft fermé durant plus d'une heure

L'Automobile Club du Luxembourg (ACL) et le Contrôle et information du trafic sur les autoroutes (CITA) ont indiqué qu'un accident avait eu lieu, ce mardi vers 14h15, sur l'autoroute A7 reliant Luxembourg-Ville au nord du pays.

Selon des images partagées par les internautes, le tunnel Grouft a été fermé à la circulation, une information également confirmée par l'ACL et le CITA. Par conséquent des ralentissements et des bouchons ont se sont produits à hauteur de Lorentzweiler, non loin des échangeurs Waldhof et Grünewald qui permettent aux automobilistes de se diriger vers l'A1.

Via son compte Twitter, l'ACL a précisé, à 15h35, que l'accident était dégagé, permettant par la même occasion l'ouverture progressive du tunnel.

A7 entre diffuseur Lorentzweiler et diffuseur Waldhof accident dégagé #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 21 mai 2019

(fl/L'essentiel)