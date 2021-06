Les clients se font plaisir pour l'été et osent la couleur

Du bleu, du jaune, du rose, toutes les vitrines des boutiques de vêtements de la capitale rappellent que l’été arrive à grands pas. Et le retour du soleil, après des semaines de pluie, y est aussi pour quelque chose. «Les clientes ont envie de porter de la couleur plutôt que du sombre, surtout après toute la pluie que nous avons eue», sourit Mylène, responsable d’une boutique de prêt-à-porter pour femmes. Une boutique appréciée par Céline qui vient faire ses achats pour cet été.

«Le soleil et la perspective de partir en vacances donnent envie d’acheter. On veut juste changer de décor et quand on voit toutes ces couleurs, ça donne vraiment envie d’aller à la plage», confie la résidente du sud du pays. Mais les beaux jours attirent surtout de la clientèle frontalière.

«Clients de Bruxelles et de la Grande Région»

«Nous avons des clients qui viennent de Bruxelles mais surtout de la Grande Région», témoigne Elvis, manager dans une boutique de vêtements et chaussures streetwear, où les ventes de bobs et de casquettes sont reparties à la hausse. Que ce soit en semaine ou les week-ends, les frontaliers viennent encore régulièrement faire leur shopping dans la capitale.

Jean-Marie profite des terrasses et se promène en compagnie de son épouse. «On a acheté un sac à dos. On savoure le beau temps et on fait des achats», affirme l’homme de 70 ans venu se faire plaisir comme beaucoup d’autres, avant le retour des orages, prévu en fin de semaine.

(L'essentiel/Noémie Koppe)