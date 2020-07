«Ça se sent que les gens ont envie de s'amuser»

«Un tour sur les manèges pour oublier la crise sanitaire, c’est ce qu’il faut aux gens». Installé sur la place du Marché, à Niederkorn, avec son manège pour enfants et sa piste d’auto-tamponneuses depuis vendredi, Eric Stoquet a tiré un «bilan positif» de ce premier week-end de kermesse. «Les gens sont réticents, mais ils viennent quand même et ça fait plaisir. On est à l’extérieur après tout, on ne prend pas beaucoup de risques».

Même si la kermesse n’était pas au complet, comme l’a noté Eric Stoquet, «il manque une confiserie et les jeux de cascade», cela n’a pas dérangé Luis et Raquel, de passage pour un tour d’auto-tamponneuse. «Nous avons déjà décidé que nous ne partirions pas en vacances, vu l’augmentation des infections au virus partout en Europe. Nous essayons de collectionner tous les petits plaisirs possibles», expliquait le couple. Pour la famille Monteiro, la kermesse était très attendue. «Enfin un peu de vie dans les rues».

Et de longues soirées également, comme l’a observé Silvain Weber, depuis son stand de pêche aux canards. «Samedi soir, il y avait encore du monde et des enfants à 23h30. Cela se sent, les gens ont envie de s’amuser. Si pendant la semaine il continue de faire beau comme ce week-end, nous allons encore voir du monde».

(Ana Martins/L'essentiel)