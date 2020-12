Un trentenaire meurt du Covid au Luxembourg

Un patient âgé d'une trentaine d'années est mort des suite du Covid-19 ces derniers jours. Il s'agit du premier décès dans la tranche d'âge 30-39 ans au Luxembourg depuis le début de la pandémie. «Une personne plus jeune est décédée», confirme Jean-Claude Schmit, contacté par L'essentiel, sans pouvoir dévoiler l'âge précis de la personne. «C'est quelqu'un qui souffrait de plusieurs maladies concomitantes assez importantes», pointe le directeur de la Santé.

L'occasion d'appeler résidents et frontaliers à la prudence, quel que soit leur âge. «Le risque est plus faible quand on est jeune, mais il n'y a pas de risque zéro», rappelle Jean-Claude Schmit. La pandémie a fait 421 morts au Grand-Duché depuis la mi-mars, quand le premier décès a été annoncé. Si une large majorité des victimes était âgée de plus de 79 ans (68%), le pays compte aussi 2,2% de décès dans la cinquantaine, un mort d'une quarantaine d'années et, donc, un trentenaire depuis quelques jours seulement.

Au-delà de ça, les plus jeunes patients peuvent aussi développer des formes graves de Covid. Ainsi, 6,3% des patients hospitalisés en soins intensifs au Luxembourg, depuis le début de la pandémie, étaient âgés de moins de 40 ans. Une proportion qui monte à 16,5% en étendant aux moins de 50 ans.

(jw/L'essentiel)