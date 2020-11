L'indexation automatique des salaires et des pensions (+2,5%) n'est pas attendue avant la fin de l'année 2021, selon les projections du Statec. L'institut luxembourgeois de la statistique, dans son analyse publiée ce lundi, indique que le taux annuel d'inflation reste stable, à 0,7%. L'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2020 a été en retrait par rapport au mois précédent (-0,03%). Les prix des produits pétroliers ont augmenté de 0,2% en comparaison annuelle, alors que les prix des biens et services ont stagné.

Après deux mois de baisse, les prix pétroliers sont repartis à la hausse par rapport à septembre (+0,2%). Cette hausse est principalement due à l'augmentation du prix du mazout de chauffage de 2%, en comparaison mensuelle. À la pompe, les automobilistes doivent débourser 0,4% de moins pour un litre de diesel et 0,1% de moins pour un litre d’essence. Comparés au mois d’octobre 2019, les prix des produits dérivés de l’or noir ont baissé de 16,9%.

Les prix des billets d'avion en chute libre

De leur côté, les prix alimentaires ont diminué de 0,3% en comparaison mensuelle. La baisse des prix de certains produits comme le poisson frais (-4,8%), les pommes de terre (-4,4%) et les fruits frais (-1,3%) a impacté le résultat général. Car les prix ont augmenté pour certaines catégories de produits (de 0,7% pour les légumes frais et de 0,2% pour le pain et céréales). Les prix des boissons non alcoolisées, eux, ont progressé de 0,3% par rapport au mois précédent.

En comparaison annuelle, les prix alimentaires sont supérieurs de 3,2% par rapport à octobre 2019, et de 1,1% par rapport à février 2020, le dernier mois avant la mise en place des premières mesures de confinement au Luxembourg. Des renchérissements ont également été enregistrés pour les crèches et foyers de jour pour enfants (+1%) ainsi que pour les quotidiens et périodiques (+2,9%). À l’inverse, les frais pour voyager contribuent le plus à la baisse en octobre: les prix des voyages à forfait ont diminué de 5,7% et ceux des billets d’avion se sont effondrés de 21,5% par rapport au mois de septembre.

(L'essentiel)