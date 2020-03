Les futures mères ne sont pas plus exposées au virus

«Pourquoi les femmes enceintes ne sont-elles pas incluses dans la catégorie des personnes vulnérables* au coronavirus?», se demande une lectrice. Interrogé, le ministère de la Santé indique que le virus «ne semble pas poser de risque particulier aux femmes enceintes, selon les connaissances actuelles. (...) À ce jour, le coronavirus n’a pas été associé à des anomalies fœtales ou à un risque d’accouchement prématuré». Il ajoute que les futures mères ne sont donc pas soumises à des mesures de protection additionnelle que celles qui sont recommandées habituellement dans le cadre de leur grossesse. Les femmes enceintes ne peuvent donc pas bénéficier de certains avantages, comme le service de livraison à domicile de produits de première nécessité, assuré par Letzshop.lu.

Que se passe-il si une femme enceinte est infectée?



Une femme enceinte asymptomatique testée positive au Covid-19 doit rester confinée à son domicile et se surveiller pendant au moins 14 jours, indique la Société luxembourgeoise de gynécologie et d'obstétrique (SLGO) sur son site Internet. Ces femmes enceintes et celles qui sont guéries d’une infection au coronavirus doivent de plus bénéficier d’une surveillance échographique. Une femme enceinte symptomatique atteinte d’une pneumonie à Covid-19 doit elle être prise en charge dans une unité de soins spécialisée, note la SLGO.



Pour une femme enceinte chez qui l’infection au coronavirus a été confirmée, la date de l’accouchement doit être déterminée en fonction du terme, de l’état de santé maternel, de celui du fœtus, et des conditions de l’accouchement.



Les nouveau-nés des mères infectées par le Covid-19 seront eux isolés pendant au moins 14 jours ou jusqu'à la disparition du portage viral, poursuite la SLGO, qui précise que l’allaitement «direct» n’est pas recommandé durant cette période.







La lectrice se demande aussi quelles sont les mesures prises pour garantir la sécurité des femmes enceintes et des nouveau-nés pendant la période de confinement. La Société luxembourgeoise de gynécologie et d'obstétrique (SLGO) indique sur son site Internet que les gynécologues, tout comme l'entité du corps médical, «s’engagent fermement à tous les efforts possibles pour sauvegarder les soins de base nécessaires comme les soins urgents auprès de leurs patientes».

Permanence téléphonique

Au niveau des cabinets médicaux, chaque médecin ou association de médecins est censé mettre en place une permanence téléphonique pour répondre aux demandes urgentes et moins urgentes de leurs patientes, indique la SLGO. «Ceci permettra aux gynécologues d’assumer les suivis obstétricaux selon le calendrier prévu ainsi que le maintien des soins auprès des patientes oncologiques récentes», souligne-t-elle. Pour les autres vraies urgences, cette disponibilité de télémédecine doit permettre au gynécologue traitant de conseiller en première intention les patientes en détresse pour les démarches à suivre: ordonnance de médicaments, prescription d’examens complémentaires, transfert pour avis auprès d’autres médecins ou rendez-vous en policlinique.

Au niveau des policliniques hospitalières, les patientes présentant une pathologie de vraie urgence et ayant fixé de préférence le rendez-vous auprès du secrétariat du médecin concerné doivent être prises en charge, note la SLGO.

*Les personnes vulnérables sont les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies suivantes: le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques des voies respiratoires, le cancer, ou une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie.

