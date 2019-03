Découvrez la line-​​up du festival e-​​lake 2019

Le traditionnel festival e-Lake se tiendra pour la 24e fois au lac d'Echternach, du 9 au 11 août prochain. En attendant l'été, les habitués pourront patienter en savourant la lineup, tout juste annoncée. La chanteuse allemande d'indie-pop Bosse fait figure de principale tête d'affiche, le vendredi. Le rappeur Motrip et le brass-band Querbeat seront également de la partie.

Le samedi sera plus électro, avec notamment le Britannique DJ Ben Nicky, sans oublier le le Néerlandais Mark Sixma ou encore le duo EDM Cosmic Gate. Les artistes et groupes luxembourgeois seront à l'honneur le dimanche avec notamment Schëppe Siwen, Toxkäpp et les inoxidables De Läb.

Sur place les festivaliers pourront profiter des food-trucks et des nombreux stands de boisson. À noter que le festival se veut toujours plus écologique avec comme objectif de réduire le nombre de déchets. Plusieurs navettes seront mises en place pour se rendre sur le site. Pour rappel, l'entrée est gratuite. Plus de 25 000 personnes sont attendues sur trois jours.

(dm/L'essentiel)