Les syndicats s'opposent à la «privatisation»

«Nous constatons depuis plusieurs années une tendance à la privatisation de l’enseignement scolaire», a lancé Jules Barthel, vice-président du SEW/OGBL. Ce syndicat, avec l’Apess, a dénoncé ce mardi, lors d’une conférence de presse, «l’intrusion de plus en plus importante d'entreprises privées» dans les établissements. «Les élèves doivent être productifs, sont traités comme des ressources, pour être productifs et employables, plutôt que de développer leur esprit critique», reprend Jules Barthel.

Cette tendance tient notamment «au contexte de l’autonomie des établissements», explique Gilles Everling, président de l’Apess. «Cela conduit à de plus en plus de marketing, chacun voulant se démarquer au détriment des autres. Il n’y a plus de coopération, mais au contraire une concurrence entre les établissements», détaille-t-il, avant de dénoncer les conséquences «des classements comme Pisa». La privatisation se remarquerait aussi à travers «les formations continues».

Contrat avec Microsoft

De son côté, Vera Dockendorf, en charge du secondaire au SEW/OGBL, déplore «les partenariats public/privé dans le contexte de la digitalisation, qui ont par exemple conduit à passer un contrat à plus de trois millions d’euros d’argent public avec Microsoft». Le problème concerne, selon elle, «de nombreuses grandes entreprises, pas seulement du secteur de l’éducation».

Désormais, les syndicalistes réclament davantage de dialogue avec le ministère de l’Education nationale. «Il faut une discussion fondamentale avec tous les acteurs, ministère, syndicats ou encore représentants de parents d’élèves, sur le rôle que doivent avoir les écoles, défend Gilles Everling. Actuellement, les projets de loi nous sont présentés une fois qu’ils sont déjà terminés». Ils prônent une grande réforme dans le domaine de l’enseignement, qui irait «à l’encontre» des tendances actuelles.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)