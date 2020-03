Le mercure va dégringoler ces prochains jours

Les températures à l'extérieur vont s'effondrer ces prochains jours, selon les prévisions de MeteoLux. Ainsi, samedi il fera de 3 à 5°C le matin et de 14 à 16°C l'après-midi, puis, dimanche, le thermomètre ne grimpera que de 1 à 3°C le matin et de 5 à 7°C l'après-midi. Mais c'est surtout lundi matin que la chute sera la plus nette: il fera ainsi de -4 à -2°C au plus froid de la journée. L'après-midi, les températures ne bougeront pas. Mardi et mercredi, il fera de -3 à -1°C le matin et 6 à 8°C dans l'après-midi.

Du côté du ciel, des nuages apparaîtront en fin de matinée, samedi, mais aucune précipitation n'est prévue. Dimanche, il fera plus nuageux et un peu de pluie devrait tomber en fin de nuit et dans la matinée. De lundi à mercredi, le ciel devrait être plus lumineux. Un vent du nord-est soufflera ces cinq prochains jours, surtout dimanche et lundi, avec des rafales jusqu'à 60 km/h en fin de week-end et jusqu'à 55 km/h en début de semaine prochaine.

(L'essentiel)