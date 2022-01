La Pat’Patrouille régale à la Rockhal

La Pat’Patrouille n’a visiblement pas fini de surprendre au Luxembourg. Après avoir attiré des centaines d’enfants, début janvier, au Shopping Center Cloche d’Or, la joyeuse bande de petits chiens, adorés par les enfants du monde entier, a rempli la Rockhal ce samedi après-midi.

Pour la représentation de 14h, l’événement affichait tout simplement sold-out. La file était tellement grande à l’extérieur de la Rockhal que le spectacle a même dû démarrer avec un bon quart d’heure de retard.

Un public conquis

Dans le respect des protocoles sanitaires actuellement en vigueur, 2 000 personnes se sont ainsi retrouvées assises et masquées pour assister aux exploits de Ryder, petit garçon de 10 ans, toujours prêt à envoyer Chase, Ruben, Marcus, Rocky ou encore Stella en mission.

«Je ne connais absolument pas la Pat’Patrouille, mais je suis venu ici avec mon petit-fils», nous confie Fabienne de Virton, en Gaume. «J’espère que les enfants vont s’éclater». Force est de constater que, dès les premières minutes du spectacle, la Pat’Patrouille régalement vraiment un public totalement conquis à la Rockhal.

«Un bel événement en famille»

«On est devenu fan de la Pat’Patrouille grâce aux enfants», reconnaît Bénédicte, de Tressange (Moselle). «Ils adorent les petits chiens et les épisodes se passent toujours bien. Les personnages sont gentils et courageux, avec de bonnes valeurs. On est bien contents de pouvoir assister à un tel spectacle au Luxembourg, car en France, ce serait plus compliqué. On est vraiment heureux que le spectacle n’ait pas été annulé. Y assister avec 2 000 personnes, autant de familles et d’enfants, ça fait du bien. On se sent en sécurité en respectant les gestes barrières».

Accompagner son fils pour passer un bon moment tous les deux, c’était la motivation de Anne, originaire de Mamer au Luxembourg. «On ne connaît pas du tout la Pat’Patrouille, donc c’est une découverte pour nous deux», sourit-elle. «Pour Jean, 3 ans, c’est son tout premier spectacle. C’est vraiment un bel événement en famille».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )