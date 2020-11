Une fusillade à Remich a fait un blessé

Il était un peu avant 23h, mardi soir, quand des coups de feu ont été signalés à la police grand-ducale. Les détonations ont retenti sur la route, à proximité du pont qui franchit la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg. Des témoins indiquaient alors qu'une personne avait été blessée.

En arrivant au plus vite sur place, la police et les services de secours ont retrouvé un homme blessé à la jambe. Il a été emmené à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins sur les lieux de l'accident. D'après la police, ses jours ne sont pas en danger. En revanche, le tireur avait pris la fuite et n'a pas encore été retrouvé.

Le procureur a été informé et la police criminelle a ouvert une enquête. Les éventuels témoins des faits, ou toute personne disposant d'informations, peuvent se faire connaître en appelant le 113.

(L'essentiel)