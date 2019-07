Pas de situation de «crise» chez ArcelorMittal

Début juin, le géant de la sidérurgie, ArcelorMittal, avait annoncé les départs non compensés de quelque 260 salariés au Luxembourg pour améliorer la compétitivité. Ce lundi, les ministres du Travail et de l’Économie, Dan Kersch et Étienne Schneider, ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’une situation de crise.

En réponse à Marc Spautz (CSV), les deux ministres assurent qu’ils surveillent de près la situation du sidérurgiste. Ils rappellent aussi que jusqu’ici, ArcelorMittal a toujours tenu ses engagements en matière d’investissements financiers.

Pour rappel, les usines de Belval et Differdange seront les plus affectées par ces suppressions de postes. Le service commercial et le service de maintenance seront réorganisés.

(PaT/L'essentiel)