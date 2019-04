Une trentaine de talents ont séduit «The Voice»

Seize enfants, accompagnés de leurs parents, et 52 adultes se sont présentés à l'Open Mic de «The Voice: la plus belle voix» et «The Voice Kids», ce samedi 27 avril, sur la scène du centre culturel régional Aalt Stadhaus à Differdange. Pour la toute première fois, le célèbre émission diffusée sur la chaîne française TF1 a fait étape au Luxembourg. Pour le plus grand plaisir de Bruno Berberes, directeur artistique et directeur de casting et de son collaborateur artistique, Grégory Vajs.

Sur plus de 60 personnes, «il y a au moins une trentaine d'artistes qui m'ont plu», a souligné d'emblée Bruno Berberes au terme d'une sélection qui a débuté vers 9h avant de se clôturer vers 19h. Tous les candidats n'auront donc pas la chance de poursuivre l'aventure «The Voice», «quand j'ai filmé les candidats sur scène, c'était surtout pour m'en rappeler plus tard. Tout le monde ne sera pas forcément invité à Paris, mais je suis très satisfait d'avoir découvert le Grand-Duché, un territoire un peu en friche où très peu de gens comme moi ont l'habitude de passer».

«On reviendra au Luxembourg»

«Le déclic? Il n'y a pas de règle», poursuit Bruno Berberes. «La petite Noémie, par exemple, quand elle est venue au piano, elle a beaucoup de classe, elle ne joue pas comme un enfant de 10 ans.»

Le directeur artistique de «The Voice» repartira du Luxembourg vers Paris avec deux «coups de coeur», un phénomène très rare selon lui. «Il y avait Joël, un jeune gars de 18-19 ans avec une guitare avec une grosse voix, très très gentil. Il est mignon et il chante naturellement. Il était hyper sincère. Là, ça m'a bouleversé et je me suis dit que je le connaissais depuis longtemps alors que je venais juste de le rencontrer. Il n'y pas de critère, il y a le feeling mais un minimum de technique».

A travers le monde et dans toutes les langues, le télé-crochet ont envahi le petit écran et aujourd'hui, le public est devenu très exigeant. «Avant on pouvait lui faire passer 15 ans n'importe quoi», ajoute Bruno Berberes. «Il est vite blasé. Le public a l'oreille mieux développée. Chanter bien est devenu quelque chose de normal. Le public est au festin depuis longtemps. J'ai passé un bon moment avec de superbes conditions techniques. C'est important de le souligner. Et vu que "The Voice Luxembourg" n'existe pas, c'était important de réaliser un premier casting ici. A refaire, bien sûr!»

(mm/fl/L'essentiel)