C'est parti pour 24 heures de contrôles sur les routes

C’est parti! Depuis 6h ce mercredi, les policiers luxembourgeois – comme leurs homologues dans 17 autres pays européens – sont sur le pied de guerre, pendant 24 heures, pour contrôler la vitesse des automobilistes, dans le cadre de la 4e édition du «Speed Marathon». Le but: sensibiliser les conducteurs aux conséquences d’une vitesse excessive et de faire évoluer les comportements. La vitesse était encore responsable de 35% des accidents mortels et 33% des accidents graves au Luxembourg en 2016. Pour rappel, 1 203 personnes ont été blessées sur les routes dont 249 grièvement. 32 personnes ont perdu la vie.

De 8h à 18h, les contrôles seront annoncés sur les comptes Facebook et Twitter (@PoliceLux) de la police.

«Ce n’est pas une affaire d’argent», souligne la police grand-ducale. Les fonctionnaires et leurs radars pourront se cacher n’importe où au Grand-Duché. «Tous les commissariats participent à l’opération», indique une porte-parole de la police. «Toutefois, les routes les plus accidentogènes seront plus étroitement contrôlées».

En 2017, les plus de 500 policiers mobilisés sur 200 points de contrôle avaient verbalisé 187 automobilistes pour excès de vitesse. Mais pas uniquement: en plus d’avoir un peu trop appuyé sur l’accélérateur, les conducteurs n’avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité, téléphonaient en roulant ou n’avaient pas de papiers en règle…

Am Tag des Blitzermarathons auf dem Weg zur Arbeit; da kann es vorkommen, dass auch die Arbeitskollegen gemessen werden. Nicht zu schnell und freundlich begrüßt worden. pic.twitter.com/CwDjMEc28v — Police Luxembourg (@PoliceLux) 18 avril 2018

