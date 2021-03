«Pas de marché noir», mais des offres étonnantes

Pourrait-il exister un marché noir de vaccins au Luxembourg? Fabio Secci, directeur général de la CMCM (Caisse médico-complémentaire mutualiste) n'y croit pas. Pourtant depuis le début de la pandémie, le dirigeant de la mutuelle admet avoir reçu des offres plus ou moins fréquentes de produits médicaux spécifiques (masques, gel, tests...). Certaines totalement farfelues et d’autres semblant plus sérieuses.

«Fin 2020-début 2021, j’en ai reçu une pour un vaccin chinois, pas encore reconnu en Europe». Il dit l'avoir vite rejetée. Jeudi dernier, c’est une grande quantité d’un vaccin, cette fois reconnu, qui lui a été proposée par un fournisseur. «Plus que le Luxembourg n’en aurait besoin», dit-il, précisant que le fournisseur n'était pas en mesure de confirmer la fiabilité de l'offre.

Aucun contact sur les vaccins avec Claude Schummer

«Le contact du fournisseur évoquait des problèmes de stockage après une commande non honorée», précise Fabio Secci, qui a «jugé de son devoir» dans le contexte de pénurie de relayer l’offre au ministère de la Santé dès vendredi, notamment pour évaluer son authenticité.

«Le ministère a interrogé le fabricant et m’a répondu mardi que cette charge n’existait pas. Point final», indique Fabio Secci, qui soutient le monopole de l'État dans ce domaine et se défend de n'avoir jamais «imaginé une stratégie alternative, ou cherché activement des vaccins. Cela aurait été contraire à la philosophie de la CMCM qui lutte contre une santé à deux vitesses».

Lundi, dans L'essentiel, le Dr Claude Schummer, ancien directeur général des hôpitaux Robert-Schuman, mis en cause pour s'être renseigné sur la possibilité de commandes parallèles de vaccins, disait avoir «eu écho du fait que Fabio Secci (directeur général) de la CMCM était intéressé, si c'était possible, par des vaccins supplémentaires». Des propos suite auxquels des députés CSV et Déi Greng ont interpellé la ministre de la Santé.

«Je n'ai eu aucun contact avec M. Schummer. Si ce qui est dit à son sujet est exact, il aurait activement recherché des vaccins. Nous n'avons entrepris aucune démarche de ce type. C'est même diamétralement opposé. Moi on m'en a proposé», martèle Fabio Secci.

«Les laboratoires ne négocient actuellement pas avec des privés»

«D’après nos informations, les laboratoires pharmaceutiques, voire producteurs de vaccins, ne négocient actuellement pas avec des privés, mais uniquement à travers les contrats entre la Commission européenne et les États membres», précise le ministère de la Santé. Ce que confirmait lundi Pfizer Luxembourg. «Il n’y a pas de marché privé en cours, nous ne travaillons actuellement qu’à travers les contrats établis entre la Commission européenne et les États membres». La Commission européenne, sollicitée par «L’essentiel», précisait pour sa part que si les règles sont clairement définies avec les Etats, elle ne peut «commenter les mesures que des entités privées souhaitent prendre.

(Nicolas Martin/L'essentiel)