Xavier Bettel foule le sol de la Corée du Nord

Le dernier jour de sa visite de travail en Corée du Sud, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a visité la zone tampon entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Longue de 240 kilomètres et quatre kilomètres de large, la zone démilitarisée renferme la ligne de démarcation entre les deux États, qui divise la péninsule coréenne depuis 1953.

Xavier Bettel a visité la zone commune de sécurité (Joint Security Area, JSA) à Panmunjom. Fortement militarisée, il s'agit du seul endroit de la péninsule coréenne où les deux armées rivales se font face. En novembre dernier, un militaire nord-coréen, qui avait fui vers le sud, y avait été grièvement blessé par le tir de cinq coups de feu. Pour autant, la région est très touristique et a déjà été visitée par les chanceliers allemands et les présidents américains. En avril dernier, lors d'un sommet à la Maison de la paix, le dictateur Kim Jong-un a traversé la frontière avec le sud pour la première fois dans le camp militaire, pour rencontrer le président sud-coréen Moon Jae-in.

«Brutal, absurde»

Xavier Bettel a visité les baraquements des soldats et l'ancien Check Point 3, soi-disant «l'observatoire le plus solitaire au monde». Le Luxembourgeois a ensuite traversé le «pont de non-retour» qui servait, en 1953, de point de passage entre les deux Corées, notamment pour l'échange de prisonniers. «Lorsque l'on se trouve à la frontière hermétique entre les deux Corées, on se rend compte de la brutalité de cette frontière qui sépare le peuple coréen», a déclaré Xavier Bettel, qui a exprimé son espoir que les pourparlers actuels visant à rapprocher les deux Corées mènent à une amélioration de la situation.

«Ce lieu me rappelle non seulement l'absurdité de frontières hermétiquement fermées, mais démontre aussi ce que l'Union européenne apporte aux citoyens européens et à quel point les accords de Schengen, permettant la libre circulation des citoyens à l'intérieur de l'Union européenne, sont précieux», a déclaré le Premier ministre luxembourgeois.

(jt/L'essentiel)