«Omicron peut faire doubler les cas tous les deux jours»

Une hausse «faramineuse» au Royaume-Uni, au Danemark ou encore en France, un variant «dix fois plus contagieux» que le Delta, le Premier ministre Xavier Bettel n'avait pas l'intention, mercredi, de «se voiler la face» sur l'émergence du variant du Covid-19 Omicron, «un nouvel aspect dans cette pandémie». Le variant originaire d'Afrique du Sud deviendra très bientôt majoritaire au Luxembourg avec «des infections qui pourraient doubler tous les deux jours», alerte le chef du gouvernement.

Dans ce contexte, les autorités ont décidé de nouvelles mesures de freinage avec notamment la fermeture des bars et restaurants à 23h, mais rien ne pourra stopper la vague. Le Luxembourg espère toutefois la contenir afin d'éviter un engorgement des hôpitaux et in fine de nombreux décès supplémentaires.

70% de protection avec le «booster»

Car la supposée dangerosité moindre de ce variant n'est pas étayée pour l'instant, a prévenu le Premier ministre. En l'absence de données claires sur le sujet, le gouvernement préfère se focaliser sur ce qui est établi: sa contagiosité «énorme», dixit Paulette Lenert. Les personnes non vaccinées risquent cinq fois plus d'être infectées par rapport au variant Delta, qui était déjà deux fois plus contagieux que le précédent.

Autre défi majeur suscité par ce variant, le risque de résistance au vaccin. La ministre de la Santé n'en a pas fait mystère. Les personnes qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de cinq mois sont «faiblement protégées» et les guéris «ne bénéficient pas non plus d'une protection optimale».

D'où l'intérêt de bénéficier de la dose «booster». Car comme l'explique la ministre, «tout n'est pas négatif». Les personnes ayant reçu leur rappel sont protégées à hauteur de 70% contre ce nouveau variant. «Ce n'est pas autant qu'avant, mais d'après les experts ce n'est pas négligeable». Pour l'heure, cinq cas ont été identifiés au Luxembourg lors du séquençage. Une donnée qui va très rapidement évoluer au fil des semaines.

(th/L'essentiel)