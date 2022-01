Le token Luxtrust version physique, c'est bientôt fini

Un dispositif physique lié à votre identité numérique LuxTrust qui, d’un simple clic, génère un chiffre aléatoire vous permettant d’accéder à vos applications de banque, de réserver des vacances, de remplir votre déclaration d’impôts… en ligne. Tout indique qu’à terme, le token va disparaître au profit de l’app pour smartphone LuxTrust Mobile.

La banque BGL BNP Paribas, elle, en tout cas a tranché. «Je n’ai pas eu le choix. La possibilité de me connecter à mon espace bancaire avec un token n’existe plus. Après un préavis d’un mois, elle a disparu en janvier», témoigne un client. Du coup même pour guichet.lu j’utilise l’app. Mon token doit traîner dans un tiroir», ajoute-t-il.

«Un délai pas encore fixé»

L’app a été lancée il y a deux ans, par Luxtrust, face à «un monde de plus en plus numérique. Début novembre, sur les 500 000 clients, un peu plus de 220 000 l’utilisaient déjà». Quand elle n’est pas imposée «la bascule vers l’app est fortement encouragée», souligne Jean Feyereisen, de l’Union luxembourgeoise des consommateurs qui s’était inquiétée d’un processus «trop rapide». Raiffeisen ne s’est «pas fixé de délai», mais elle «encourage» ses clients à utiliser l’app. La Spuerkeess a «décidé de laisser le choix. Il n’y a pas de remplacement complet».

Chez Luxtrust, même si on annonce l’arrêt du token pour les opérations bancaires à «un délai pas encore fixé, il restera disponible» pour le non-bancaire. L’adoption croissante de l’app «n’aura pas d’impact sur les tokens en cours d’utilisation. Ils ne seront ni retirés du marché ni désactivés». Et si un token tombe en panne? «Il sera remplacé gratuitement», assure Luxtrust.

