Un homme blessé à coups de couteau à Bonnevoie

Il était environ 1h30, dans la nuit de vendredi à samedi quand une bagarre a éclaté entre l'avenue de la Gare et la rue de Bonnevoie, indique la police grand-ducale. Plusieurs personnes en sont venues aux mains pour une raison inconnue.

Les choses ont rapidement dégénéré et un des protagonistes a été blessé de plusieurs coups de couteau. Les premiers soins lui ont été prodigués sur place, et il a ensuite été transporté à l'hôpital. La police a ouvert une enquête et est à la recherche de témoins pour comprendre ce qui s'est passé.

(L'essentiel)