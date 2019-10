Le LSAP confronté au jeu des chaises musicales

Le député socialiste Alex Bodry est décidé: si le profil pour le prochain poste de conseiller d'État lui correspond, il veut rejoindre la haute corporation. «Je préfère partir avant que le parti ne me demande de le faire», dit-il. Or, le LSAP est loin de vouloir pousser Alex Bodry vers la sortie. «Il est difficile de remplacer une personne aussi compétente, avec une analyse pertinente et une très grande expérience», explique Franz Fayot, député et président du LSAP. Le profil recherché par le Conseil d'État devrait être connu dans les prochaines semaines et Alex Bodry pourrait donc quitter le Parlement et la présidence de la fraction plus tôt que prévu.

À ce départ s'ajoute celui du député Marc Angel, qui siégera au Parlement européen. Il sera remplacé par l'ancienne secrétaire d'État Francine Closener. D'après le résultat électoral, Simone Asselborn Bintz, l'échevine de Sanem qui a déjà siégé à la Chambre, succéderait à Alex Bodry.

Marc Angel et Franz Fayot sont également prétendants à la succession d'Étienne Schneider, dont la démission en tant que ministre pourrait intervenir dans les prochains mois. «Il faut d'abord voir ce qui est bon pour le parti, mais s'il le veut, je ne fuirai pas mes responsabilités», dit Franz Fayot. Étienne Schneider, joint par L'essentiel, nie toutefois les informations sur son départ précipité.

(Maurice Magar/L'essentiel)